В Кемеровской области на шахте имени Титова в Ленинск-Кузнецком произошёл обвал.
По сообщениям местных СМИ, погибли двое горняков. О судьбе ещё одного пока ничего не известно. Остальные шахтёры выведены на поверхность.
По предварительным данным, причиной аварии стал выброс метана в забое. в забое произошел выброс метана, после чего часть шахты обрушилась. Всех работников вывели на поверхность, но связь с тремя горняками отсутствовала, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
Шахта, где произошло обрушение, введена в эксплуатацию в июне 2017 года.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.