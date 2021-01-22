В Кемеровской области при обвале в шахте погибли люди

В Кемеровской области на шахте имени Титова в Ленинск-Кузнецком произошёл обвал.

По сообщениям местных СМИ, погибли двое горняков. О судьбе ещё одного пока ничего не известно. Остальные шахтёры выведены на поверхность.

По предварительным данным, причиной аварии стал выброс метана в забое. в забое произошел выброс метана, после чего часть шахты обрушилась. Всех работников вывели на поверхность, но связь с тремя горняками отсутствовала, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

Шахта, где произошло обрушение, введена в эксплуатацию в июне 2017 года.