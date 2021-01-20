Россиянин пытался вывезти из Бразилии на самолёте 200 животных

Россиянин пытался провезти в самолёте более двухсот животных из Бразилии. Это уже не первый подобный случай в биографии мужчины.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в аэропорту Сан-Паулу. Биолога из России задержали при попытке вывезти из Бразилии более 200 животных.

Мужчина хотел отправиться в Санкт-Петербург и пытался спрятать в ручной клади и багаже 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. Отмечается, что любитель рептилий поймал всех животных самостоятельно.

Биолога несколько лет назад уже задерживали, когда он также пытался провезти животных из Бразилии, с тех пор он находился под наблюдением контролирующих лиц.