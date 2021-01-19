Мужчина упал с седьмого этажа недостроенного дома в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина упал с высоты седьмого этажа с недостроенного многоквартирного дома. Проводится проверка.

Как сообщает издание gubdaily. ru, инцидент произошёл на объекте незавершённого строительства на улице Лыжной днём 19 января. Мужчина упал с высоты седьмого этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте работают правоохранители, им предстоит выяснить, была ли гибель мужчины случайной. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.