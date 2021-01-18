Потерпевшие требуют с солдата-срочника Шамсутдинова 28 млн рублей

Потерпевшие требуют с Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, 28 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщает издание znak. com, потерпевшими по делу выступают родственники погибших, а также военнослужащие, получившие ранения в ходе конфликта. Они сочли принесённые на суде Шамсутдиновым извинения неискренними и требуют для него самого сурового наказания.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Руслан Нагиев считает, что иски не обоснованны, так как потерпевшие уже получили компенсации от Минобороны, размер которых составил от пяти до шести миллионов рублей.

В настоящее время суд обсуждает вынесенный ранее присяжными вредикт по делу Шамсутдинова. Они сочли его виновным, но заслуживающим снисхождения. Эта формулировка означает, что обвиняемый избежит пожизненного заключения.