Потерпевшие требуют с Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, 28 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как сообщает издание znak. com, потерпевшими по делу выступают родственники погибших, а также военнослужащие, получившие ранения в ходе конфликта. Они сочли принесённые на суде Шамсутдиновым извинения неискренними и требуют для него самого сурового наказания.
В свою очередь, адвокат обвиняемого Руслан Нагиев считает, что иски не обоснованны, так как потерпевшие уже получили компенсации от Минобороны, размер которых составил от пяти до шести миллионов рублей.
В настоящее время суд обсуждает вынесенный ранее присяжными вредикт по делу Шамсутдинова. Они сочли его виновным, но заслуживающим снисхождения. Эта формулировка означает, что обвиняемый избежит пожизненного заключения.
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