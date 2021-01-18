В Австралии пассажир поезда покусал полицейского из-за маски

Странный инцидент произошел на борту поезда на Центральном побережье Нового Южного Уэльса (Австралия).

43-летний мужчина, как сообщают местные СМИ, ударил полицейского, потребовавшего надеть маску. А когда его попытались задержать за неподчинение сотруднику полиции, дважды его укусил.

"Констебль получил рваные раны и ушибы после укуса в живот и на одном из пальцев. Он был доставлен в больницу в городе Госфорд для лечения. Однако на этом яростная борьба человека без маски не закончилась. Он ударил ногой полицейских на платформе после того, как его арестовали и сняли с поезда", - цитируют СМИ полицейский отчёт.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении целого ряда преступлений, в том числе в том, что он не носил не соблюдал "коронавирусные предписания" и напал на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.

В настоящее время ковид-диссидент освобожден под залог и ждёт суда.