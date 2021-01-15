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Мальчику выстрелили в голову из пневматического пистолета в Москве

Происшествия

В Москве в десятилетнего мальчика выстрелили из пневматического пистолета. Ребёнок получил ранение головы.

Как сообщает издание rbc. ru, по одной из версий мальчик был ранен во время ссоры между подростками. Один из них во время выяснения отношений достал пневматический пистолет и выстрелил в направлении ребёнка.

По другой версии неизвестные вымогали у несовершеннолетнего деньги, а когда он отказал, произвели выстрелы в голову и живот мальчика.

В настоящее время на месте работают оперативники, выясняются обстоятельства произошедшего.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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