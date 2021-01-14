Житель Уфы убил мужчину, подозреваемого в педофилии, после чего отправился в тюрьму на восемь лет.
Как сообщает издание gazeta. ru, инцидент произошёл в январе прошлого года. К осуждённому обратился 14-летний мальчик, который рассказал, что в отношении него неизвестный мужчина совершил развратные действия. Уфимец пришёл на помощь подростку и избил предполагаемого педофила, который позже скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи.
Отмечается, что в отношении погибшего было возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", которое затем закрыли из-за смерти подозреваемого.
Жителя Уфы признали виновным и приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.