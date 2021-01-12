Схрон с оружием обнаружили в подвале дома в Ростове

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который организовал в подвале дома схрон с оружием.

Как сообщает ТАСС, в подвале одного из многоквартирных домов правоохранители обнаружили автомат Калашникова, пистолет-пулемёт "Кедр", 28 гранат Ф-1 и столько же запалов УЗРГМ-2, пистолеты ТТ и ПМ с глушителями и без, винтовки Мосина и "Маузер", а также револьвер системы Нагана. Помимо этого, изъяты тысячи патронов и восемь банок пороха.

По подозрению в организации схрона задержали местного жителя. В настоящее время в отношении него возбуждено несколько уголовных дел за незаконное приобретение, изготовление и хранение оружия.