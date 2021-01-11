Взрыв произошёл на территории детского сада на Украине

На Украине на территории детского сада произошёл взрыв, пострадали трое детей.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл днём 11 января в Виннице. Взрыв раздался, когда воспитанники находились на территории детского сада на прогулке.

В результате взрыва пострадали трое детей, на них загорелась одежда. Пострадавшие получили незначительные ожоги, им была оказана необходимая помощь.

Правоохранители полагают, что в детском саду мог взорваться самодельный взрывпакет. По факту произошедшего проводится проверка.