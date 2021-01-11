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Житель Тульской области убил кастетом подростка и отправился в тюрьму

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Тульской области перед судом предстал местный житель, который убил подростка, ударив его кастетом.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в декабре 2019 года. Тогда во время конфликта 22-летний молодой человек ударил кастетом подростка. Несовершеннолетний получил черепно-мозговую травму, от которой позже скончался в больнице.

Суд признал молодого человека виновным в преступлении и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отмечается, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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