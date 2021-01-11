Житель Урала скончался от термических ожогов, полученных в результате прорыва батареи.
Как сообщает издание lenta. ru, трагедия произошла в городе Каменск-Уральский, в бывшем общежитии, комнаты которого ранее были приватизированы.
В одной из комнат ан пятом этаже сорвало кран с батареи отопления, из-за чего помещение залило кипятком, вода добралась и до нижних этажей. Позже в комнате было обнаружено тело мужчины, который, предположительно, погиб, получив множественные термические ожоги. Точную причину смерти уральца установит судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
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