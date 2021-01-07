Под Воронежем Дед Мороз избил нетрезвую даму у новогодней ёлки

В Борисоглебске Воронежской области мужчина в костюме Деда Мороза избил нетрезвую женщину. Кадры инцидента появились в местных пабликах в соцсетях.

Как сообщает издание kursk. com, инцидент произошёл на городской площади у новогодней ёлки. На кадрах, снятых очевидцами видно, как после словесной перепалки сказочный персонаж толкает пьяную даму, а затем наносит ей удар.

Отмечается, что конфликт произошёл на глазах присутствовавших на площади детей. Очевидцы в процесс не вмешивались.

В комментариях в соцсетях большинство заняли сторону пострадавшей дамы и советовали ей обратиться в полицию. Однако, заняты ли правоохранители расследованием данного инцидента, в настоящее время не сообщается.