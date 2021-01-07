В Борисоглебске Воронежской области мужчина в костюме Деда Мороза избил нетрезвую женщину. Кадры инцидента появились в местных пабликах в соцсетях.
Как сообщает издание kursk. com, инцидент произошёл на городской площади у новогодней ёлки. На кадрах, снятых очевидцами видно, как после словесной перепалки сказочный персонаж толкает пьяную даму, а затем наносит ей удар.
Отмечается, что конфликт произошёл на глазах присутствовавших на площади детей. Очевидцы в процесс не вмешивались.
В комментариях в соцсетях большинство заняли сторону пострадавшей дамы и советовали ей обратиться в полицию. Однако, заняты ли правоохранители расследованием данного инцидента, в настоящее время не сообщается.
Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.