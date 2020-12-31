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Медики из Миасса за деньги нашли у призывника несуществующую болезнь

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Миассе медики местной больницы за взятку обнаружили у призывника несуществующую болезнь.

Как сообщает издание 31tv. ru, фигурантами уголовного дела стали несколько врачей городской больницы №2. По данным следствия, медики входили в состав военно-врачебной комиссии. Мать одного из призывников передала им в качестве взятки 35 тысяч рублей, после чего врачи обнаружили у молодого человека проблемы с сердцем.

Отмечается, что на самом деле никаких патологий у призывника не было.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах дела.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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