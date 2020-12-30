Житель Китая незаконно попытался пересечь границу России

Житель Китая попытался незаконно пересечь государственную границу России, но был задержан силовиками.

Как сообщает издание regnum. ru, нарушитель шёл пешком по трансграничному мосту. Мужчина сумел обойти оборудованное место службы пограничного наряда, спрятавшись за боковыми ограждениями. Однако, вскоре иностранца задержали сотрудники амурского погрануправления ФСБ России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, утверждено обвинительное заключение. Нарушителю границы грозит до двух лет колонии.