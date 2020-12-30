Самолёт Як-40 приземлился на недостроенную ВПП в Якутии

В Якутии самолёт Як-40 приземлился на строящуюся взлётно-посадочную полосу, которая не введена в эксплуатацию.

Как сообщает издание news. ykt.ru, инцидент произошёл 29 декабря с воздушным судном авиакомпании "АэроБратск". Самолёт Як-40 приземлился на недостроенную ВПП в аэропорту Олёкминск из-за ошибки экипажа, который полагал, что полоса функционирует.

Помимо членов экипажа, на борту находились и пассажиры. Известно, что пострадавших среди людей нет, о повреждениях воздушного судна также не сообщается.

Портал avtoradio. ru отмечает, что с этим же самолётом был инцидент в 2018 году: тогда он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Алдане.