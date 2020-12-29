Рассмотрение дела Шамсутдинова перенесено на январь

Суд перенёс рассмотрение дела Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, на январь.

Как сообщает издание znak. com со ссылкой на источник в аппарате Второго Восточного окружного военного суда в Чите, рассмотрение дела состоится 18 января.

В настоящее время суду предстоит обсудить вердикт присяжных, которые единогласно признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Это значит, что подсудимому удастся избежать пожизненного заключения. Кроме того, суд рассмотрит гражданские иски к Шамсутдинову на 26 миллионов рублей. Только после этого будет оглашено решение о мере наказания.

В октябре прошлого года, будучи военнослужащим по призыву, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли и двое получили ранения.