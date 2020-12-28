Из-за нераскрывшегося парашюта в Омской области погиб десантник

В Омской области во время первого самостоятельного прыжка погиб десантник. У него не раскрылся парашют.

Как сообщает ren. tv, трагедия произошла в посёлке Светлом. Погибший — солдат срочной службы Андрей Воропаев. По информации издания bk55. ru, он прибыл для прохождения службы в 242 учебный центр ВДВ из Волгоградской области.

Установлено, что основной парашют десантника не раскрылся, а запасной он не смог раскрыть. В результате падения погибший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отмечается, что на данный момент официальных комментариев от Минобороны по поводу инцидента не поступало.