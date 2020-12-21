Рабочий погиб на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на производстве погиб сотрудник Уралвагонзавода. Мужчине было 47 лет.

Как сообщает издание e1.ru, трагедия произошла 14 декабря. По предварительным данным, погибший отключил пресс-штамп, чтобы его отремонтировать. Однако, когда мужчина стал заниматься ремонтом, оборудование сработало, и пресс насмерть придавил рабочего.

Отмечается, что у погибшего осталась супруга и двое детей. Родственники мужчины считают, что пресс мог кто-то включить специально, однако следователи полагают, что смерть не носит криминальный характер.