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Рабочий погиб на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле

Происшествия

В Нижнем Тагиле на производстве погиб сотрудник Уралвагонзавода. Мужчине было 47 лет.

Как сообщает издание e1.ru, трагедия произошла 14 декабря. По предварительным данным, погибший отключил пресс-штамп, чтобы его отремонтировать. Однако, когда мужчина стал заниматься ремонтом, оборудование сработало, и пресс насмерть придавил рабочего.

Отмечается, что у погибшего осталась супруга и двое детей. Родственники мужчины считают, что пресс мог кто-то включить специально, однако следователи полагают, что смерть не носит криминальный характер.

Автор: Максим Щегольков
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