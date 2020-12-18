Рядом с мемориалом в Тверской области обнаружили тело подростка

В Тверской области рядом с мемориалом обнаружили тело погибшего 12-летнего подростка.

Как сообщает издание vesti-tver.ru, инцидент произошёл вечером 17 декабря. У стеллы "Вечная память" обнаружили труп 12-летнего мальчика.

Отмечается, что прибывшие на место правоохранители не обнаружили телесных повреждений и каких-либо признаков насильственной смерти. Рядом с телом следователи нашли пустой баллон из-под освежителя воздуха.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту случившегося.