Водитель иномарки сбил полицейского за просьбу надеть маску

В Красноярске мужчина сбил сотрудника полиции после просьбы надеть маску. Теперь нарушителю грозит крупный штраф.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл ещё в конце ноября. Сотрудники ППС проводили рейд и заметили на парковке мужчину без маски. Полицейские обратились к нему и попросили предъявить документы. В свою очередь, 34-летний красноярец пояснил, что документы в машине, и ему нужно пройти к авто, чтобы взять их.

Мужчина сел в салон автомобиля и решил скрыться. Двигаясь задним ходом, он сбил полицейского, после чего уехал. Страж порядка отделался незначительными повреждениями.

Вскоре злоумышленника задержали. По факту произошедшего проводится проверка. Красноярцу грозит штраф до 30 тысяч рублей только за отсутствие маски.