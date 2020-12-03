В Красноярском крае жители одного из посёлков расстреляли платную колонку для забора воды.
Как сообщает портал newizv.ru, инцидент произошёл в Шушенском.
Две платные колонки установили в посёлке в конце ноября. Ранее жители набирали воду бесплатно, теперь же им нужно заключать договор с ресурсоснабжающей организацией и платить по 46 рублей за каждый кубометр воды.
Одной из колонок не суждено было простоять долго: недавно её обстреляли вандалы. В итоге, электронное табло устройства вышла из строя. Представители организации предложили селянам пока пользоваться единственной уцелевшей колонкой.
В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...