Под Красноярском местные жители расстреляли платную водоколонку

В Красноярском крае жители одного из посёлков расстреляли платную колонку для забора воды.

Как сообщает портал newizv.ru, инцидент произошёл в Шушенском.

Две платные колонки установили в посёлке в конце ноября. Ранее жители набирали воду бесплатно, теперь же им нужно заключать договор с ресурсоснабжающей организацией и платить по 46 рублей за каждый кубометр воды.

Одной из колонок не суждено было простоять долго: недавно её обстреляли вандалы. В итоге, электронное табло устройства вышла из строя. Представители организации предложили селянам пока пользоваться единственной уцелевшей колонкой.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.