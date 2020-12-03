Коллекторов наказали за угрозы беременной женщине

В Иркутске коллекторское агентство приговорили к штрафу за угрозы и давление на беременную женщину.

Как сообщает портал irk.ru, коллектор приезжал к женщине домой, она общалась с ним через закрытую дверь после этого с анонимных номеров стали часто поступать звонки и смс с угрозами.

Отмечается, что сотрудник организации, заведомо зная о беременности должницы, оказывал на неё психологическое давление и воздействовал через третьих лиц.

В итоге суд привлёк контору к административной ответственности и вынес наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.