Житель Благовещенска убил знакомого и сжёг его тело и вещи в печи, которую он для этого сделал в гараже.
Как сообщает gtrkamur.ru, между 51-летним амурчанином и его знакомым произошёл конфликт в гаражном массиве. В ходе ссоры благовещенец убил своего оппонента.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина специально соорудил в гараже печь, в которой сжёг тело убитого и его вещи.
В полицию обратились родственники покойного, которые забили тревогу после его пропажи. Правоохранителям удалось выяснить обстоятельства произошедшего и выйти на след подозреваемого, которого в итоге задержали.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
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