Житель Амурской области убил знакомого и сжёг его тело в гараже

Житель Благовещенска убил знакомого и сжёг его тело и вещи в печи, которую он для этого сделал в гараже.

Как сообщает gtrkamur.ru, между 51-летним амурчанином и его знакомым произошёл конфликт в гаражном массиве. В ходе ссоры благовещенец убил своего оппонента.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина специально соорудил в гараже печь, в которой сжёг тело убитого и его вещи.

В полицию обратились родственники покойного, которые забили тревогу после его пропажи. Правоохранителям удалось выяснить обстоятельства произошедшего и выйти на след подозреваемого, которого в итоге задержали.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.