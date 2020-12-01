В Томске таможенники пресекли контрабанду 28 вагонов леса в Китай. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает портал vestniksr.ru, причинённый ущерб оценивается в 15 миллионов рублей.
Продажа леса в КНР велась по дополнительным соглашениям к внешнеэкономическому контракту, заключённому три года назад с монгольской компанией. Отмечается, что на момент декларирование контракт уже перестал действовать.
Директору организации, которая производила вывоз леса, грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...