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Мужчина отправился в колонию за интим с малолетней дочерью любовницы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Саратовской области мужчина проведёт в колонии 19 лет за интим с несовершеннолетней дочерью своей любовницы.

Как сообщает "Комсомольская правда", мужчина несколько раз вступал в интимную близость с 13-летней дочерью своей близкой подруги. Так, в марте этого года осужденный совершил с девочкой развратные действия. Позже подобные преступления со стороны знакомого матери продолжались в апреле и мае.

Отмечается, что несовершеннолетняя доверяла мужчине, так как он был частым гостем в их доме. Впоследствии экспертиза показала. что девочка не осознавала происходящее с ней в моменты преступлений со стороны мужчины, следовательно, находилась в беспомощном состоянии.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 19 лет и пяти дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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