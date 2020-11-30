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Зачинщицу конфликта в чате, после которого погиб мужчина, арестовали

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Зачинщицу конфликта в родительском чате волгоградской школы, в результате которого был убит мужчина, арестовали.

Зачинщицу конфликта в чате, после которого погиб мужчина, арестовали

Как сообщает издание lenta.ru, развязавшую конфликт женщину и её супруга арестовали за подстрекательство и пособничество преступлению. Анну Мелконян оставили под домашними арестом, ей запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с другими фигурантами дела, а также появляться на улице в ночное время.

Её супруг, Арман Смбатян, будет находиться под стражей до 24 января. Брат Мелконян, который убил участника родительского чата Романа Гребенюка, арестован до 24 декабря. Отмечается, что он признал вину и написал явку с повинной.

Трагедия произошла 23 октября. Брат Анны Мелконян, которая поссорилась в чате с Романом Гребенюком, подкараулил последнего в отделении банка и ударил его кастетом по голове. Гребенюк скончался, не приходя в себя.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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