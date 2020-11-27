В Чувашии после аварии со школьным автобусом пострадали два человека

В Чувашии опрокинулся автобус, перевозивший учеников 2-11 классов. В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает портал monavista.ru, инцидент произошёл 26 ноября. Школьный автобус ПАЗ, перевозивший учеников, съехал с дороги и перевернулся. В результате повреждения получили педагог, сопровождавший детей, а также водитель автобуса. Отмечается, что оба пострадавших получили незначительные травмы, госпитализация им не понадобилась.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего.