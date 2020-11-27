"Советские", пытаясь скрыться на BMW, устроили стрельбу по полицейским

В Ульяновске во время погони с полицейскими, местный житель устроил стрельбу по патрульной машине из травматического пистолета.

Как сообщает портал ulpressa. ru, инцидент произошёл в сентябре этого года. Местные жители сообщили в полицию о том, что некие люди устроили "разборки" с применением оружия в посёлке Октябрьском. Полицейские установили, что к преступлению причастны члены группировки "Советские".

Стражи порядка вышли на след бандитов и стали преследовать их на патрульном автомобиле. Преступники убегали на автомобиле BMW, один из них через открытое окно произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета по машине полицейских. Только грамотные действия водителя служебной машины, который смог выбрать нужную траекторию движения, позволили избежать жертв.

В итоге бандитов поймали, на стрелявшего завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.