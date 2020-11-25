Двухлетний ребёнок выпал из окна 13 этажа и выжил

В Китае двухлетний ребёнок выпал из окна 13 этажа высотного здания и остался жив.

Как сообщает lenta. ru, инцидент произошёл в городе Хэфэй. Мужчина оставил своего спящего двухлетнего сына одного в комнате, а сам отлучился по делам. Ребёнок проснулся и выполз из комнаты, а затем забрался на подоконник и выпал из окна дома на 13 этаже.

Пролетев этаж, мальчик зацепился за проволочную защитную сетку. Ребёнка заметил мужчина, на окне которого она находилась. Он схватил малыша руками и стал удерживать его, в это время супруга мужчины вызвала спасателей.

Приехавшие на место спасатели срезали решётку и вытащили мальчика. Получил ли малыш какие-либо повреждения, не сообщается.