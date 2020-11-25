В Забайкалье сотрудника полиции подозревают в превышении полномочий с применением насилия, в результате чего погиб задержанный.
Как сообщает портал tayga. info, инцидент произошёл 22 ноября. В отдел полиции по сообщению о нарушении общественного порядка доставили пьяного 42-летнего местного жителя. Позже задержанный скончался от черепно-мозговой травмы.
В причастности к смерти мужчины подозревают помощника оперативного дежурного, который без явной необходимости применил силу к задержанному. По предварительной версии, мужчина скончался от травмы, полученной в результате падения.
В настоящее время изучаются записи с камер наблюдения, допрашиваются коллеги и руководство подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Находясь под следствием, Михаил Ефремов совершил поступок, который не оценят заключённые.