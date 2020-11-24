В Тыве родители позволяли подростку управлять маршруткой с пассажирами

В столице Тывы родители позволяли несовершеннолетнему сыну управлять пассажирской "Газелью" и возить людей.

Как сообщает "Московский комсомолец", юный водитель управлял маршруткой, начиная с 15-летнего возраста, сейчас ему 17 лет. Правоохранители обнаружили подростка за рулём, когда он управлял "Газелью" на одном из городских маршрутов. Кондуктором работала его мать.

Отмечается, что микроавтобус находился в собственности семьи, однако лицензии на пассажирские перевозки у них не было.

Помимо этого, выяснилось, что ранее подростка 16 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.