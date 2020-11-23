Российский офицер пострадал от взрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский офицер получил ранение в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе.

Как сообщает rt.com, группа, в состав которой входили российские миротворцы, занималась поиском погибших в Тертерском районе. Неподалеку от поселения Мадагиз взорвалась мина. В результате взрыва офицер российского миротворческого контингента получил ранение. Кроме того, погиб азербайджанский военнослужащий и пострадали четыре сотрудника МЧС Карабаха.

Российского военного доставили в Баку, где ему оказывается медпомощь. Отмечается, что жизнь офицера вне опасности.