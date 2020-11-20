Женщину и её сожителя осудили за истязания 7-летней племянницы

В Ингушетии местную жительницу и её сожителя приговорили к лишению свободы за истязания малолетней племянницы.

Как сообщает ТАСС, женщина поселила у себя дома семилетнюю племянницу в декабре 2018 года. С этого времени по июль прошлого года женщина и её сожитель систематически физически наказывали девочку за малейшие провинности.

Прошлым летом ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу с множественными порезами, ожогами и травмами. Из-за полученных увечий девочке пришлось ампутировать правую руку, левую врачам удалось спасти. Кроме того, у ребёнка выявили переломы рёбер и травму позвоночника.

Суд приговорил родственницу девочки к шести годам колонии общего режима. Сожитель же тёти получил два с половиной года колонии строгого режима.