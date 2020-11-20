В российской школе на учеников во время урока обрушился потолок

В одной из школ Архангельска прямо во время урока на учеников обрушился потолок. Пострадали два десятиклассника.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в городской средней школе №22. Во время урока географии в одном из кабинетов обрушилась часть потолка. В результате происшествия пострадали двое учеников десятого класса.

В администрации учебного заведения пояснили, что в школе идёт капитальный ремонт, и причиной обрушения плитки подвесного потолка могли стать строительные работы на крыше.

Отмечается, что школа №22 входит в число старейших образовательных учреждений Архангельска. Она была построена в 1936 году.