В Омской области обнаружено тело пропавшего молодого медика. Накануне он вышел из дома и не вернулся.
Как сообщает портал omskinform.ru, 23-летний педиатр недавно устроился работать в больницу райцентра Муромцево. После пропажи доктора на его рабочем месте нашли чистый лист бумаги и ручку.
Тело медика было обнаружено на сосне в парке "Зелёный остров". В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Известно, что незадолго до трагедии мужчина находился в затяжной депрессии из-за финансовых проблем.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.