В Омской области найдено тело молодого педиатра, пропавшего накануне

В Омской области обнаружено тело пропавшего молодого медика. Накануне он вышел из дома и не вернулся.

Как сообщает портал omskinform.ru, 23-летний педиатр недавно устроился работать в больницу райцентра Муромцево. После пропажи доктора на его рабочем месте нашли чистый лист бумаги и ручку.

Тело медика было обнаружено на сосне в парке "Зелёный остров". В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известно, что незадолго до трагедии мужчина находился в затяжной депрессии из-за финансовых проблем.