В Волгограде оперативники пресекли деятельность ячейки экстремистов

В Волгограде сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность экстремистской организации, которая отрицала Россию как государство.

Как сообщает regnum. ru, операция по задержанию экстремистов проведена 18 ноября. Лидером запрещённой в России экстремистской организации являлся 41-летний местный житель. Он и два его сообщника вовлекали в организацию новых членов и пропагандировали отрицание Российской Федерации как государства, а также действующих на её территории законов. Кроме того, участников организации склоняли к противодействию властным органам.

Задержанные вели агитацию через интернет, рассылая запрещённые материалы. Во время обысков у них были изъяты экстремистская литература, печати и прочие предметы, которые организация использовала в своей деятельности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.