В Башкирии под видом центра реабилитации незаконно удерживали людей

В Башкирии под видом реабилитационного центра незаконно удерживали людей, которые прибывали для лечения.

Как сообщает ТАСС, фейковый центр для реабилитации алкоголиков и наркоманов находился в Стерлитамакском районе. Группа из шести человек организовала центр для получения прибыли. Они находили зависимых лиц и брали за их лечение от 25 до 35 тысяч рублей.

При этом, персонал центра не имел специального образования и нужных знаний и навыков, а пациентам никакой помощи не оказывалось. Людей удерживали против их воли и не давали выходить на связь с родными. От действий преступной группы пострадали 16 человек.

Также установлено, что пациентов привязывали к кроватям и за проступки изолировали в одиночных помещениях.

Операцию по освобождению удерживаемых людей проводили сотрудники управления наркоконтроля МВД Башкирии. В центре были проведены обыски и изъятие документов. В настоящее время возбуждено уголовное дело, в отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения.