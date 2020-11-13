Вооружённые люди захватили завод в Воронеже

В Воронеже неизвестные люди с оружием захватили завод, избили работников и не пускают их на предприятие.

Как сообщает портал facto.ru, захвачен завод по производству комплектующих для железной дороги "Сфера Альянс".

Сообщается, что ночью к воротам завода подъехал автомобиль и протаранил ворота предприятия. Как заявил гендиректор "Сфера Альянс" Александр Попов, что на территорию завода прибыли около 40 неизвестных с оружием. Они, якобы, выгнали работников предприятия, избили их и уже около месяца не пускают на предприятие. Отмечается, что была стрельба.

Представители завода подали заявление в полицию, однако в возбуждении дела им, якобы, отказали.

В то же время, в областном главке МВД изданию сообщили, что заявление поступило 26 сентября и сейчас по нему проводится процессуальная проверка.