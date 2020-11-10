В новороссийской школе директор и её зам подрались из-за ЕГЭ

В Новороссийске директор гимназии подралась со своим замом по административно-хозяйственной части. Причиной стал ЕГЭ.

Конфликт произошёл в гимназии №2 Новороссийска. Мужчина отказался сдать директору ключи от подсобки, а позже набросился на женщину с кулаками.

Как сообщает life.ru, истинные причины конфликта вскрылись позднее. Оказалось, что сын завхоза получил двойку за ЕГЭ по информатике. После этого мужчина стал грубить коллегам, в результате на него подали 12 жалоб. После этого заместителя директора уволили.

Когда подсобку вскрыли, выяснилось, что мужчина хранил там личные вещи: удочку, чайник и зимнюю резину.