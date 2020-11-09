В доме в Подмосковье обнаружены тела двух женщин и раненый ребёнок

В Московской области в частном доме обнаружили тела двух женщин с признаками насильственной смерти и раненную шестилетнюю девочку.

Инцидент произошёл 7 ноября в Солнечногорске. В доме были обнаружены тела женщин 1953 и 1976 годов рождения. Также рядом была раненная шестилетняя девочка, сейчас она находится в коме.

Как сообщает портал monavista.ru, вероятно, кто-то искал в доме ценности. Правоохранители склоняются к тому, что убийства были совершены с целью ограбления. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.