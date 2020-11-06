В Новосибирской области старшеклассник сжёг школу

В Новосибирской области старшеклассник, не желая выходить с каникул, поджёг школу, в которой учился.

Инцидент произошёл 8 января этого года. Ученик проник в здание через окно кабинета директора, затем пробрался в кабинет географии, где пожёг карты. В итоге деревянная школа сгорела полностью.

Как сообщает портал atas. info, подросток поджёг школу из-за того, что не хотел выходить на учёбу после зимних каникул.

Суд назначил парню наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в год.