В Греции и Турции произошли землетрясения магнитудой 6,6

В Греции и Турции произошли землетрясения магнитудой более 6,6. В греческом Самосе и турецком Измире есть разрушения. В Турции зафиксировано цунами.

Цунами в Турции

В Греции землетрясение было зафиксировано в районе острова Самос, очаг находился в 24 километрах от острова на глубине 10 километров. Как сообщает РИА "Новости", землетрясение продолжалось 10 секунд, толчки также ощущались в Афинах. Сообщается о разрушении части церкви в Карловаси.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в турецкой провинции Измир, там пострадали шесть зданий. Толчки ощущались в разных частях страны, в том числе в Стамбуле.

По некоторым данным, землетрясение вызвало цунами в Турции.