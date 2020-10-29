Саратовского полицейского осудили за разглашение гостайны

В Саратове полицейский получил год колонии за разглашение государственной тайны гражданину.

Саратовский суд вынес приговор сотруднику полиции, который передал гражданину сведения, составляющие государственную тайну.

Как установило следствие, правоохранитель в 2017 году рассказал гражданину о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

При этом полицейский знал, что у мужчины, которому он об этом рассказал, нет доступа к гостайне.

Как сообщает портал 4vsar.ru, полицейского приговорили к году колонии-поселения. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с гостайной.