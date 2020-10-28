На Алтае 16-летнюю школьницу поймали на закладке наркотиков

В Горно-Алтайске 16-летнюю школьницу задержали во время закладки наркотиков в тайник рядом с одним из домов.

Инцидент произошёл вечером 9 октября. Девочка сформировала тайник, в который поместила 1,97 грамма наркотического средства с целью последующего бесконтактного сбыта.

В настоящее время в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Как сообщают "Новости Горного Алтая", девочка воспитывалась в полной благополучной семье, на учёте в органах профилактики не состояла.

Расследование продолжается.