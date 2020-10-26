В Амурской области мужчина напал с топором на полицейского

В Амурской области передано в суд дело в отношении местного жителя, который напал с топором на полицейского.

Установлено, что мужчина во дворе своего дома напал на прибывшего по вызову полицейского, и пытался ударить его топором по голове. В какой-то момент пьяному дебоширу удалось ранить стража порядка.

Как сообщает портал asn24.ru, вероятно, речь идёт об инциденте, который произошёл в регионе летом этого года. Тогда местная жительница вызвала наряд полиции, чтобы утихомирить пьяного супруга (ранее судимого), который не пускал её домой. Тогда мужчина ранил топором полицейского, но правоохранителям удалось его обезвредить и задержать.

В настоящее время нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы.