В Челябинске из рук матери похитили семимесячного ребёнка

В Челябинске неизвестный вырвал из рук женщины её семилетнего ребёнка и похитил его. Сейчас поисками малыша занимаются волонтёры и правоохранители.

Инцидент произошёл накануне вечером. Женщина шла по улице и несла младенца в переноске. В какой-то момент её резко одёрнул за капюшон неизвестный, из-за чего она ненадолго потеряла сознание. В это время злоумышленник вырвал из рук потерпевшей переноску с ребёнком, а также украл у неё кошелёк, телефон и ключи.

Как сообщает портал polit74. ru, женщина воспитывает ребёнка одна, её муж погиб год назад и его смерть носила криминальный характер.