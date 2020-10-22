Житель Амурской области, лишённый водительских прав, угрожал пистолетом родственнице инспектора, который сделал его пешеходом.
Мужчина был лишён прав в августе этого года за пьяную езду. В октябре мужчина встретил в городе родственницу инспектора, лишившего его прав, и из чувства мести стал угрожать ей пистолетом.
Как сообщает "Амурская правда", мстительного гражданина задержали сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело. Теперь амурчанину грозит до пяти лет тюрьмы.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.