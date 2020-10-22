Лишённый прав мужчина угрожал родственнице инспектора пистолетом

Житель Амурской области, лишённый водительских прав, угрожал пистолетом родственнице инспектора, который сделал его пешеходом.

Мужчина был лишён прав в августе этого года за пьяную езду. В октябре мужчина встретил в городе родственницу инспектора, лишившего его прав, и из чувства мести стал угрожать ей пистолетом.

Как сообщает "Амурская правда", мстительного гражданина задержали сотрудники ФСБ. На него завели уголовное дело. Теперь амурчанину грозит до пяти лет тюрьмы.