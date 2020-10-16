В Великом Новгороде участковый застрелил человека

В Великом Новгороде участковый, защищаясь от нападения, убил человека.

Как сообщает портал novgorod-tv. ru, участковый прибыл на вызов по просьбе хозяйки квартиры. Она пыталась выселить квартиранта, который отказывался покидать жильё. Мужчина встретил стража порядка агрессивно — напал на него с ножом. Полицейскому пришлось экстренно обороняться: он выстрелил из табельного оружия.

В местном управлении МВД уверены, что участковый действовал по ситуации, учитывая реальную угрозу жизни хозяйки квартиры и его самого.

Полицейский попытался оказать раненому помощь и вызвал "скорую", однако спасти квартиранта не удалось.

Известно, что нападавший — 44-летний ранее судимый местный житель.

В настоящее время проверку проводит управление Следственного комитета.