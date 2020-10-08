Мужчина поджёг себя у торгового центра в Петербурге

В Санкт-Петербурге местный житель поджёг себя рядом с торговым центром "Галерея".

Как сообщает портал snob. ru, пострадавшего с обгоревшими частями тела без сознания увезли в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.

На видео с места инцидента, опубликованного рядом телеграм-каналов, у мужчины в руках виден некий плакат.

Отмечается, что пострадавший — 71-летний житель Петербурга, который уже более 20 лет руководит агентством по аренде нежилой недвижимости.