В Санкт-Петербурге местный житель поджёг себя рядом с торговым центром "Галерея".
Как сообщает портал snob. ru, пострадавшего с обгоревшими частями тела без сознания увезли в ожоговый центр НИИ имени Джанелидзе. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.
На видео с места инцидента, опубликованного рядом телеграм-каналов, у мужчины в руках виден некий плакат.
Отмечается, что пострадавший — 71-летний житель Петербурга, который уже более 20 лет руководит агентством по аренде нежилой недвижимости.
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