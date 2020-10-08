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В Уфе учительница избивала детей и заклеивала им рты

Прокуратура проводит проверку по факту избиения и издевательства над учениками в одной из уфимских школ.

Как сообщает портал gorobzor. ru, к правоохранителям обратилась местная общественница Зелифа Барлыбаева, которая заявила, что учитель математики заклеила рот ученику четвёртого класса и несколько раз ударила его головой об парту. Кроме того, женщина утверждает, что педагог систематически унижает учеников. Запись оскорблений в адрес детей сделал сын одной из мам, который тоже обучается в этом классе.

Отмечается, что прокуратура проводит по данному факту проверку, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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